Goed nieuws: koninklijke glamourfoto's en meer loon voor textielwerkers

Maar dat is niet het enige goede nieuws op het gebied van kankerbestrijding. In Maastricht is voor het eerst een operatie uitgevoerd met behulp van een robot die speciaal is gemaakt voor micro-operaties. Aan de robot is zo'n tien jaar gewerkt.

De operatie is uitgevoerd bij een patiënte die na borstkanker last had van lymf-oedeem. Met behulp van de machine zijn minuscule haarvaatjes hersteld. Heel weinig chirurgen kunnen die micro-operaties met hun eigen handen doen. Door de robot moeten de resultaten beter worden en de behandelingen toegankelijker.