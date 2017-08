De twaalf terreurverdachten achter de aanslagen in Spanje: een overzicht

De twintiger leidde er een rustig leven, zeiden familieleden tegen persbureau Reuters. Door inwoners van Ripoll wordt hij omschreven als een verlegen jongen. Abouyaacoub zou in korte tijd zijn geradicaliseerd.

Na de aanslag in Barcelona sloeg hij op de vlucht in een auto. De bestuurder van die wagen zou hij hebben gedood. In de dagen die volgden was hij voortvluchtig. Vandaag werd hij doodgeschoten in Subirats, dat op ongeveer 50 kilometer van Barcelona ligt.

Het vijftal achter de aanslag in Cambrils

Vijf andere leden van de terreurcel werden op de avond na de aanslag op de Ramblas doodgeschoten bij een tweede aanslag in de plaats Cambrils, een kustplaats ruim 100 kilometer ten zuidwesten van Barcelona. De jihadisten reden daar met een auto in op voetgangers. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten zes mensen gewond.

Een van de daders is de 18-jarige Moussa Oukabir. Hij werd er in eerste instantie van verdacht dat hij het busje bestuurde dat inreed op mensen in Barcelona. Later kwam naar buiten dat hij was doodgeschoten bij de aanslag in Cambrils.