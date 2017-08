'Derde lichaam gevonden in ontplofte huis Alcanar'

In het door gasflessen ontplofte huis in het Spaanse Alcanar is een derde lichaam gevonden, melden Spaanse media. Het huis was vermoedelijk een uitvalsbasis voor de terroristen die verantwoordelijk zijn voor de aanslagen van afgelopen week, waarbij veertien doden vielen.

De explosie in het huis in Alcanar was in de nacht van woensdag op donderdag. Het was al bekend dat daarbij twee mensen waren omgekomen. Een van de slachtoffers zou een imam zijn. Wie de derde persoon is, zou nog worden onderzocht door de politie.

Vrachtwagen

De explosie in Alcanar houdt vermoedelijk verband met de aanslagen in Barcelona en Cambrils. De terroristen zouden de gasflessen hebben willen gebruiken bij de aanslag. Maar omdat het misging zouden ze geen explosieven hebben gebruikt.

Volgens journalist Rukmini Callimachi, gespecialiseerd in terreurgroep IS en werkzaam voor The New York Times, wilden de terroristen eerst een vrachtwagen huren om die vol te laden met explosieven. Het plan met de vrachtwagen zou niet zijn doorgegaan omdat ze niet de juiste papieren hadden om er een te huren.