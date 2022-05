Inspectie: Philips schiet flink tekort bij terugroepactie apneu-apparaten

Philips laat bij het vervangen van zijn apneu-apparaten, waarbij patiënten schuimdeeltjes kunnen inademen of inslikken en mogelijk gezondheidsschade oplopen, flinke steken vallen. De fabrikant schiet "substantieel en structureel" tekort bij de afhandeling van de terugroepactie, laat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan Nieuwsuur weten. Patiënten, behandelaars en andere betrokkenen moeten beter worden geïnformeerd.

Eerder was de Amerikaanse inspectie, de FDA, al zeer kritisch over Philips. De IGJ schrijft dat ze Philips "voortdurend en steeds scherper" heeft aangesproken op adequate communicatie naar betrokkenen. Het merendeel van de patiënten heeft nog altijd geen idee wanneer hun apparaat wordt vervangen. Philips laat weten dat ruim 70 procent van de Nederlandse gebruikers nog niet is geholpen.

Philips heeft vaker uitgesproken wanneer de vervangingsactie moet zijn afgerond en kwam daar dan later van terug. De laatste raming is dat 90 procent van mensen wereldwijd voor eind van dit jaar een nieuw of gerepareerd apparaat zal hebben ontvangen.