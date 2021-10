Gebruikers apneu-apparaten stellen Philips aansprakelijk voor gezondheidsklachten

Vier gebruikers van een Philips-apparaat dat gebruikt wordt voor de behandeling van slaapapneu, de Dreamstation 1, stellen de fabrikant aansprakelijk voor gezondheidsklachten. Dat heeft hun advocaat Mark de Hek in een brief aan het bedrijf laten weten. De gebruikers zeggen last te hebben van hoofdpijn of ademhalingsproblemen of hebben kanker.

Sommige van die aandoeningen worden ook genoemd in veiligheidswaarschuwingen over het apparaat. De gebruikers willen onderzoeken of het gebruik van de Dreamstation 1 bij hen heeft geleid tot de gezondheidsklachten. In Nederland zijn ongeveer 50.000 van dit soort apparaten verkocht.

Bij slaapapneu stokt iemands ademhaling tijdens het slapen. De machine zorgt er dan voor dat de ademhaling doorgaat.

Veiligheidswaarschuwing

Afgelopen zomer waarschuwde Philips voor problemen met het geluiddempend schuim in de Dreamstation 1. Dat schuim kan afbrokkelen en er kunnen schadelijke gassen vrijkomen.

Mensen werd daarom aangeraden om het apparaat niet langer te gebruiken en om contact op te nemen met een arts. Maar voor sommige gebruikers was slapen zonder de machine om medische redenen niet mogelijk.

"Sommige van mijn cliënten gebruiken het apparaat nog steeds", zegt advocaat De Hek. "Ze weten niet of het veilig is, maar als ze stoppen zijn ze de hele dag moe, hebben ze hoofdpijn of vallen ze misschien wel in slaap op het werk of in de auto. Het is dus kiezen tussen twee kwaden."

In de veiligheidswaarschuwing zegt Philips klachten te hebben ontvangen over zwarte deeltjes in onder meer het masker. Ook zouden gebruikers last hebben gekregen van onder meer hoofdpijn, hoesten en druk op de borst.

Aansprakelijkheid erkennen

Volgens De Hek moet Philips nu aansprakelijkheid erkennen, zodat kan worden uitgezocht wat de gevolgen van het gebruik van het apparaat zijn geweest. Dat onderzoek zou door Philips gedaan en betaald moeten worden, zegt de advocaat.

"Het zou de omgekeerde wereld zijn als mijn cliënten dit onderzoek zouden moeten doen en bekostigen. Philips heeft deze problemen de wereld in geholpen, dus moet daar ook verantwoordelijkheid voor nemen."

De onderzoeken moeten volgens hem helpen om de vertaalslag te maken van de algemene waarschuwing naar de situatie van individuele gebruikers. "Er is nu veel onduidelijkheid en onzekerheid bij mijn cliënten." Mocht uit de onderzoeken blijken dat de gezondheidsproblemen van zijn cliënten veroorzaakt zijn door gebruik van het apneu-apparaat, dan moet Philips die schade moeten vergoeden, zegt de advocaat.

Zo snel mogelijk oplossen

Philips laat weten niet inhoudelijk te kunnen ingaan op de aansprakelijkstelling. "Ik wil graag herhalen dat we de veiligheidsmelding met betrekking tot deze apparaten zeer serieus nemen en dat we ernaar streven om dit zo goed mogelijk en zo snel mogelijk op te lossen", zegt een woordvoerder.