Onrust onder gebruikers apneu-apparaat: 'Ik kan gewoon niet zonder'

Philips laat de NOS desgevraagd weten dat patiënten met hun arts moeten bepalen of het voordeel van het voorzetten van de therapie met het apparaat zwaarder weegt dan de risico's die worden genoemd. "We zijn hard bezig om deze informatie ook te delen met onze partners en patiënten. Het spijt ons zeer dat er verwarring en ongerustheid is ontstaan onder patiënten en we doen er alles aan om dit te verhelpen."

Het bedrijf zegt vanaf nu alleen apparaten te willen maken met nieuw schuim. "Maar daarvoor hebben we toestemming nodig van de autoriteiten." Ook zet Philips meer medewerkers in op service & repair-afdelingen.

Er is volgens de Apneuvereniging veel overleg met artsen, Philips en de Inspectie Gezondheidszorg. IJff: "Op dit moment weet niemand wat precies het gevaar is als je doorgaat met het gebruik. Ik ben bang dat het nog wel even onduidelijk blijft. Je zou zeggen: geef die mensen allemaal een apparaat dat wel goed werkt, maar het zijn zoveel gebruikers. Zoveel apparaten zijn gewoon niet beschikbaar."

Overigens zijn er voor patiënten met lichte apneu-klachten wel alternatieven, zoals een beugel of een apparaatje op de borst dat ervoor zorgt dat mensen op hun zij draaien. "Maar mensen met ernstige apneu (gemiddeld meer dan 30 stops per uur) zijn aangewezen op het apneu-apparaat", zegt IJff.