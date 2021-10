Philips ziet in cijfers effecten van toeleveringsproblemen, terugroepacties

Philips had het afgelopen kwartaal veel last van de wereldwijde problemen in de toelevering van onderdelen. Ook kampt het bedrijf nog steeds met een grote terugroepactie van apneu- en beademingsapparatuur. Daardoor zag het concern de omzet dalen.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2020 zakte de omzet met bijna 8 procent, tot 4,2 miljard euro. De winst steeg wel. Philips maakte afgelopen voorjaar immers bekend de tak die onder meer stofzuigers, strijkijzers en koffiezetapparaten maakt, te verkopen aan een Chinese investeerder.

Aan die deal houdt Philips 2,5 miljard euro over. Daardoor steeg de winst van het zorgtechnologiebedrijf van 340 miljoen naar 3 miljard euro. Zonder de deal gaat het over een winststijging van een kleine 100 miljoen euro.

"Veel apneupatiënten boos"

Volgens de Apneuvereniging zijn er in ons land zo'n 80.000 mensen afhankelijk van apneu-apparatuur. Veel van die mensen maken zich grote zorgen om de apparatuur, waarin giftige stoffen zijn ontdekt. En dus moeten ze vervangen worden door Philips. Volgens veel patiënten duurt het allemaal erg lang. "Sommigen zijn ook heel erg boos", zegt Marijke IJff van de Apneuvereniging.

Philips-ceo Frans van Houten begrijpt de zorgen: "Het spijt me. Ik vind het heel erg vervelend voor de mensen. We zijn er heel hard mee bezig", zei hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar het zijn enorme aantallen. Wereldwijd gaat het om drie tot vier miljoen apparaten. Het zal waarschijnlijk tot de zomer volgend jaar duren voordat we alle patiënten hebben kunnen helpen. De aanbeveling blijft: blijf de apparaten gewoon gebruiken totdat je locale leverancier een oplossing heeft."

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Philips inmiddels 750.000 vervangingsapparaten klaar heeft, waarvan er vooralsnog 250.000 bij gedupeerden terecht zijn gekomen. Het bedrijf heeft in totaal 500 miljoen euro opzij gezet om de kosten van de terugroepactie te betalen.

'Flink geraakt door chiptekort'

Philips wordt volgens Van Houten ook flink geraakt door het chiptekort in de wereld. "We zien onze orderportefeuille groeien met 17 procent. We hebben negentien grote contracten kunnen tekenen afgelopen kwartaal met onder meer ziekenhuizen. Maar door die chiptekorten zijn er problemen met uitleveren", zegt de topman.

Dat zal in het vierde kwartaal ook zo zijn, aldus Van Houten. "En ook het tekort aan containers om spullen te vervoeren, helpt niet. Dus het is kunst- en vliegwerk om patiënten en ziekenhuizen te helpen."

Philips ziet de inflatie overal verder behoorlijk oplopen, onder meer door de hoge energieprijzen en de looneisen. Daardoor ontkomt het elektronicabedrijf er volgens de topman niet aan om prijzen van de producten te verhogen.