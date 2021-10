De uitzending van 19 oktober: Wie brengt eerste effectieve coronamedicijn op de markt? // Britse verpleeghuizen in spagaat door nieuwe vaccinatieregels

Hoogleraar microbiologie Marc Bonten verwacht deze winter nieuwe geneesmiddelen te kunnen toepassen bij COVID-patiënten, zegt hij in Nieuwsuur.

Naast vaccins is er sinds de aanvang van de coronapandemie ook grote behoefte aan medicijnen die het ziekteproces kunnen remmen. Op internet worden een hoop ineffectieve wondermiddelen aangeprezen, maar er zijn ook hoopgevende ontwikkelingen. De grote vraag: wie brengt als eerste een effectief, betaalbaar en eenvoudig bruikbaar middel op de markt?

Britse verpleeghuizen in spagaat door nieuwe vaccinatieregels

Brits verpleegpersoneel moet per 11 november volledig zijn gevaccineerd, zo niet dan verliezen ze hun baan. De sector kampt nu al met de grootste personeelstekorten ooit. Op dit moment staan er al zo'n 100.000 vacatures open en door de nieuwe vaccinatiewet is de verwachting dat nog eens 7% van het verpleegpersoneel zijn of haar baan moet verlaten.

Vanavond in Nieuwsuur een reportage vanuit het Verenigd Koninkrijk.