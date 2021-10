Hof Polen: Pools recht weegt zwaarder dan Europees recht

Correspondent Wouter Zwart:

"Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de toekomst binnen de Europese Unie. Maar niks is zeker, deze uitspraak is pas net bekend. De Poolse regering is blij met de uitspraak. Het Constitutionele Hof van Polen bestaat voornamelijk uit mensen die aan de kant van de regering staan. Met deze uitspraak wordt echt gestuurd op een directe confrontatie met Brussel.

Het is een harde botsing van Polen, dat sinds 2004 lid is, met de EU. Het Europese Hof, de Europese Commissie en de EU hebben veel kritiek op de recente ingrepen van de Poolse politiek in de rechtspraak.

Polen zegt dat rechters uit de tijd van het communisme nu vervangen worden. Maar de EU vindt dat door die ingreep de rechtspraak wordt gecorrumpeerd. Zo worden veel kritische rechters vervolgd."

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Met deze uitspraak van het hof legt Polen echt een bom onder de rechtsorde van de Europese Unie. Want de bedoeling is juist dat het EU-recht, waar dat is afgesproken, boven de nationale wetten gaat. Dan is er maar een reactie mogelijk vanuit Brussel en dat is een harde reactie. Hoe hard die zal zijn, moeten we afwachten.

Een mogelijk instrument dat Brussel in handen heeft is een financieel instrument. Polen heeft recht op 24 miljard euro aan subsidie uit het coronaherstelfonds. Daar heeft het land plannen voor ingediend en de EC heeft die plannen nog altijd niet goedgekeurd. Officieel heeft dat niets te maken met juridische stoutigheden in Polen, maar je hoort in de wandelgangen wel dat de EC er daarom steeds op heeft gewacht.

Er wordt door juristen in Polen en de EU gezegd dat het een juridische Polexit is. Want het kan niet zo zijn dat je je aan de wetten houdt wanneer het je goed uitkomt, maar wel profiteert van de voordelen zoals subsidies. En Brussel is bang dat andere landen dit voorbeeld misschien gaan volgen. Brussel moet daarom een daad stellen."