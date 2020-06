Er kon veel meer getest worden in de zorg en 'dat had doden kunnen schelen'

Zorgverleners hadden in de eerste twee maanden van de uitbraak van het coronavirus veel vaker getest kunnen worden. In maart en april waren er veel meer coronatests beschikbaar dan er werden gebruikt, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Als er vaker was getest had dat volgens betrokkenen veel besmettingen en doden kunnen schelen. Duizenden tests bleven op de plank liggen. In de afgelopen maanden heeft het kabinet in debatten, briefings en interviews juist steeds herhaald dat er te weinig testcapaciteit was, onder meer door gebrek aan materialen. Nieuwsuur vroeg daarom alle 55 laboratoria die door het RIVM zijn goedgekeurd om te testen op corona, naar hun direct beschikbare capaciteit in maart en april. Ruim 30 labs reageerden op de vragen en leverden informatie aan. Uit die gegevens blijkt dat in maart maar de helft van de beschikbare tests is gebruikt. In april daalde dit zelfs naar 30 procent.

Arts-microbioloog Edwin Boel bevestigt dat er tests onbenut bleven. Als teamleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten coördineert hij de testcapaciteit in Nederland. "Ik heb gezien dat er minder getest is dan er capaciteit was." "Dat heeft te maken met beleid, volgens mij. De ervaring van een groot aantal laboratoria is voortdurend geweest van 'hé, we hebben eigenlijk nog wel meer capaciteit'."

'Dit is geen wijsheid achteraf' Zorgbestuurders verbazen zich al maanden over de gebrekkige mogelijkheden om zorgpersoneel en patiënten te testen, terwijl ze van laboratoria horen dat er genoeg capaciteit is. "Dit is geen wijsheid achteraf", zegt Peter Hoppener van de Brabantse zorgorganisatie Vivent. "De capaciteit van de laboratoria is gewoon bekend. Dus dat had geen verrassing moeten zijn." "En het feit dat corona juist in de verpleeghuizen en in de wijkverpleging voorkomt, was ook al bekend. En die twee dingen samen plus het bewust niet testen van verpleeghuispersoneel, dat vind ik een schande." Voor zijn eigen medewerkers kocht Hoppener uiteindelijk zelf rechtstreeks tests in bij een lab.

“ In wezen veroordeel je een afdeling tot corona. Peter Hoppener, zorgorganisatie Vivent