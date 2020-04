Zorginstellingen testen personeel zelf op corona: ‘GGD te traag’

Verschillende zorgorganisaties hebben zelf testlocaties ingericht om hun personeel te laten testen op het coronavirus. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur langs brancheorganisaties en verschillende voorbeelden in het land. De instellingen hebben die stap genomen omdat ze vonden dat de procedures via de GGD te traag en bureaucratisch verliepen of omdat de GGD te weinig capaciteit zou hebben.

Vanaf vorige week maandag zouden ook zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen worden getest, zoals minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid eerder aankondigde. De GGD heeft hiervoor testlocaties ingericht. De totale testcapaciteit binnen en buiten ziekenhuizen zou half april zijn opgevoerd naar 17.500 tests per dag.

Maar dat aantal is nog lang niet bereikt: het hoogste aantal dagelijkse tests dat de afgelopen week werd uitgevoerd is bijna 7000. Vorige week bleek al snel dat het testen van zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen nog niet goed liep.

Mensen misschien wel onterecht thuis

Elf verpleeghuizen in Brabant zijn vandaag zelf begonnen met het testen van medewerkers die symptomen van het coronavirus vertonen, omdat de regionale GGD de benodigde capaciteit niet zou hebben. Directeur Peter Hoppener van Vivent nam het voortouw. "Wij hebben hier een enorme achterstand, in de ziekenhuizen zijn ze al vier weken aan het testen. We hebben een stuwmeer aan mensen die misschien wel onterecht thuis zitten."

Ook de landelijke thuiszorgorganisatie BuurtZorg is zelf begonnen met het testen van medewerkers. Directeur Jos de Blok noemt het beleid vanuit de GGD heel wisselend. "In sommige regio's gaat het heel goed en heel soepel. In andere regio's gaat het echt niet goed. Daar hebben we besloten om het zelf te doen."