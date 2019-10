Agrobedrijven financierden boerenprotest

Kemp: "Dat klopt, ja. Het is ontstaan vanuit een heel breed gedragen gevoel van onvrede over de huidige ontwikkelingen ten opzichte van de agrarische sector en de bedrijven hebben daarbij aangehaakt. Daardoor is het allemaal veel groter geworden."

Kemp spreekt van een tiental vaste partners en een groter aantal sponsoren die zijn actie en de demonstratie ondersteunden. Er was volgens hem 'een flink bedrag' mee gemoeid. De bedrijven deden mee om de mars op Den Haag 'organisatorisch in goede banen' te leiden en 'ordelijk te laten verlopen'. Het Malieveld moest bovendien na afloop 'netjes worden achtergelaten'.

Geen twijfel

Twee bedrijven spreken over hun steun aan de demonstratie van 1 oktober: ForFarmers in Lochem en Trioliet in Oldenzaal. Directeur Robert Liet van Trioliet: "De aanleiding was voor ons het voorstel van de D66-politicus om de veestapel te halveren. Wij dachten: nu moet er wat gebeuren. Dit kan zo niet verder."

Directielid Stijn Steendijk van ForFarmers: "De reden was dat wij vinden dat er een punt bereikt is waarop we moeten zeggen dat het bijna onmogelijk wordt gemaakt om je toekomst te plannen als boer. Wij vinden dat de boeren onze steun verdiend hebben. Voor ons was het geen seconde twijfel dat we dat moesten doen."

