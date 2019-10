Meeste Nederlanders willen boeren ontzien bij terugdringen stikstof

Bij de enquête werd ook gekeken naar de politieke voorkeur van de ondervraagden. Over het algemeen zijn aanhangers van linkse partijen (GroenLinks, PvdA en SP) enthousiaster over maatregelen om stikstof terug te dringen dan aanhangers van andere partijen.

Opmerkelijk is dat er ook veel steun onder VVD-kiezers is om de snelheid op snelwegen te verlagen, terwijl die partij het initiatief nam voor de snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur. Ongeveer de helft van de ondervraagde VVD-stemmers is nu voor verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen als dat de natuur ten goede komt. Aanhangers van PVV en Forum voor Democratie zijn sceptisch over veel maatregelen.