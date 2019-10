D66 blijft bij standpunt halvering veestapel en wil meer actie van minister

De Groot: "We geven nu nog heel veel voer aan dieren dat mensen ook kunnen eten, bij varkens en kippen is dat ongeveer de helft. Dat moet anders. We hebben gezegd 'zorg voor een alternatief, het huidige model is niet houdbaar', daar staan CDA en VVD ook achter. Dan moet je ook doorpakken en duidelijkheid bieden."

Net als minister Schouten benadrukt De Groot dat boeren niet financieel de dupe moeten worden van eventuele maatregelen. "De boeren hebben niks verkeerd gedaan. Als samenleving moeten we de mensen die willen stoppen, helpen. Naast het uitkopen van boeren, moeten we boeren helpen investeren in kringlooplandbouw, daaraan moeten ze kunnen verdienen."

Stikstofbeleid te schadelijk

Het plan van D66 om de veestapel te halveren volgde op een uitspraak van de Raad van State, die afgelopen voorjaar een streep haalde door het Nederlandse stikstofbeleid. Dat was volgens de raad te vrijblijvend en schadelijk voor natuurgebieden. De coalitie wil daarom een nieuwe aanpak van de stikstofuitstoot.

Vorige week adviseerde een speciale commissie om de maximumsnelheid op wegen te verlagen en gericht boerenbedrijven uit te kopen. Een coalitie-akkoord over een nieuwe aanpak lijkt echter nog ver weg.

In Nieuwsuur ging De Groot in discussie met boerin Eline Vedder, die weinig ziet in het D66-idee: