Coalitie-akkoord over aanpak stikstof lijkt nog ver weg

Er ligt voorlopig nog geen plan om de problemen met de uitstoot van stikstof aan te pakken. Na een speciaal coalitieberaad op het ministerie van Landbouw bleek dat het nog wel even kan duren voordat het kabinet een allesomvattende aanpak kan presenteren.

"Het is een lastige puzzel om te leggen", zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. "Dit raakt alle sectoren in Nederland." Ook vice-premier Hugo de Jonge vertelde dat het kabinet "nog volop aan het puzzelen is".

Het kabinet wil eigenlijk op zeer korte termijn een reactie formuleren op het rapport dat de commissie-Remkes afgelopen woensdag presenteerde. Maar ingewijden houden er rekening mee dat het "nog wel weken" kan duren voordat de knoop daarover is doorgehakt.

Gebrek aan data

Betrokkenen klaagden na afloop van het coalitieoverleg over het gebrek aan beschikbare informatie. "Welke concrete maatregelen zou je kunnen nemen en welk resultaat zou dat dan hebben? Daar is geen zicht op. Er is een totaal gebrek aan data over wat dan ook."

Kabinet en coalitiepartijen onderschrijven wel de hoofdlijnen van het rapport van Remkes. De commissie onder leiding van de oud-minister werd in het leven geroepen nadat de Raad van State een streep had gezet door het Nederlandse stikstofbeleid. Dat is volgens de raad te vrijblijvend en schadelijk voor natuurgebieden.

Remkes concludeert dat Nederland op korte termijn "drastische maatregelen" moet nemen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en het saneren van verouderde, vervuilende boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden.

Door de uitspraak van de Raad van State staan veel bouwprojecten op de tocht. Het kabinet wil voorkomen dat die op de lange termijn echt stil komen te liggen. Maar volgens betrokkenen bij het overleg van vandaag is het uitgesloten dat het kabinet nog deze week met concrete maatregelen komt, al denkt minister Van Nieuwenhuizen dat de stikstofproblemen aanstaande vrijdag wel aan de orde zullen komen in de ministerraad.