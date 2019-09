Advies stikstofcrisis: maximumsnelheid moet omlaag voor natuurherstel

De maximumsnelheid op rijks- en provinciale wegen moet zo snel mogelijk omlaag om de uitstoot van stikstof terug te dringen en de natuur in Nederland te herstellen, adviseert de commissie-Remkes aan het kabinet.

Zo mogelijk kan het kabinet de snelheid alleen verlagen in gebieden langs kwetsbare natuurgebieden. Ook adviseert Remkes om gericht boerenbedrijven uit te kopen of te saneren. Daarnaast moet de natuur zo snel mogelijk hersteld worden.

Nederland moet op korte termijn "drastische maatregelen" nemen, stelt Remkes in het rapport Niet alles kan. Het adviescollege onder leiding van de oud-minister kreeg in juli van het kabinet opdracht om te adviseren over de stikstofproblematiek in Nederland. In mei bepaalde de Raad van State - de hoogste bestuursrechter - dat de manier waarop ons land nu omgaat met gevolgen van de stikstofuitstoot voor kwetsbare natuurgebieden in strijd is met de wet.

"De afgelopen jaren is de kwaliteit van de natuur achteruit gegaan", zei Remkes bij de presentatie. "Daarom zijn nu harde keuzes nodig. Maken we die keuzes niet, dan lopen we vast en komen we niet uit deze impasse." Volgens hem moet de politiek "zonder taboes" over zijn eigen schaduw heen springen.