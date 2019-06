Boeren blij met plannen kringlooplandbouw, maar vrezen minder export

Boerenorganisatie LTO is positief over de plannen die minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vandaag heeft aangekondigd om de omslag te maken naar kringlooplandbouw, een duurzame vorm van landbouw.

Maar boeren zeggen wel: let op dat producten door de maatregelen niet zóveel duurder worden dat de concurrentiepositie van Nederlandse boeren in gevaar komt. "Laten we ons niet in een avontuur storten dat ons veel ellende oplevert", aldus LTO-directeur Hans van den Heuvel.

Minder export?

Producten zullen duurder worden als ze duurzamer worden geproduceerd, voorspelt de minister. Ze wil afspraken maken over eerlijkere prijzen in de supermarkt, zodat de rekening niet alleen bij de boeren komt te liggen.

Consumenten gaan dan meer betalen, maar dat mag misschien ook wel: voedsel is in Nederland nu "ongelooflijk goedkoop", aldus de minister. "Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent." Landbouweconoom Petra Berkhout beaamt dat: "Wij betalen in Nederland heel erg weinig voor ons eten. We zijn verwend."

Maar, zegt Berkhout, "kringlooplandbouw produceert minder, dus dan kunnen boeren ook minder exporteren. Dus als dit wordt doorgevoerd ga ik ervan uit dat de export minder wordt."