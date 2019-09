'The war on drugs is verkeerde aanpak, kijk naar de geldstromen'

Gisteren was het de dag van de schok en verbijstering na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, vandaag de dag van maatregelen. Zo wil minister Ferd Grapperhaus een speciale brigade optuigen die de drugscriminaliteit gaat aanpakken. De suggestie werd eerder gedaan door het CDA en politiebond NPB. Grapperhaus zei vandaag dat dat idee hem erg aanspreekt.

De brigade, die onder de Nationale Politie komt te vallen, moet gespecialiseerde kennis hebben over drugsbendes. Ook moet de brigade een belangrijke schakel worden tussen de digitale recherche en andere politiediensten in Nederland, Europol en de diensten in andere landen.

Lex Mellink, oud-politiechef bij de politie(regio) Utrecht en oud-directeur van de politieacademie, heeft wel een advies aan de minister. "Zo'n eenheid moet niet gericht zijn op het bestrijden van drugscriminaliteit. Die moet gericht zijn op het afpakken van geld. Dat vergt een andere manier van rechercheren. Een manier die meer gericht is op het vergaren van data en het met algoritmes komen."

Lachertje

De oud-politiechef refereert aan de honderden miljoenen die topcriminelen verdienen. "De jaarlijkse omzet naar crimineel vermogen dat gaat de begroting van menig klein land te boven, 22 miljard volgens een recent onderzoek in Amsterdam. Politie en justitie pakt ongeveer 200 miljoen per jaar af, dat is een lachertje", zegt Mellink.

The war on drugs is volgens Mellink een geheel verkeerde aanpak, al decennialang. "Die levert alleen maar een boel doden op en weinig verandering. We moeten zorgen voor een breder samenspel."

Hij zegt dat ondermijning en het creëren van een positie in de bovenwereld het doel is van criminelen. "Geld is de drijfveer, niet drugs. De zoektocht is maar voor een klein percentage geografisch, de zoektocht naar het geld is pas echt belangrijk. Dus ik zie een belangrijke rol voor de Belastingdienst in samenwerking met opsporingsdiensten. Andere opsporingsdiensten dus dan traditionele opsporingsdiensten."