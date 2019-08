Amsterdam legt drugscriminelen amper strobreed in de weg, zeggen onderzoekers

De onderzoekers schrijven dat Amsterdam een centrum is van de Europese cocaïnehandel waarin miljarden omgaan. Van alle gemelde ongebruikelijke transacties komt ongeveer een derde uit Amsterdam en omgeving. Ook is de stad een belangrijk centrum van hawala-bankieren, een methode waarmee zonder bankentoezicht miljarden vanuit Amsterdam over de wereld worden verstuurd.

Tops en Tromp stellen dat drugsproductie en -handel in Amsterdam praktisch gelegaliseerd is. De aanpak is gering. "Er wordt niet opgespoord, er wordt op z'n best aangetroffen", schrijven ze. Dat heeft funeste gevolgen voor de stad. Een leidinggevende uit de financiële wereld denkt dat de enorme prijsstijgingen op de Amsterdamse huizenmarkt mede komen door investeringen uit het criminele milieu.

Het verschil tussen de financiële boven- en onderwereld is vertroebeld. "Beide werelden maken gebruik van hetzelfde financiële systeem en de daar geldende methodieken. Het gaat om lenigheid van handelen, om constructies die de fantasie tarten en om het besef dat zwijgen goud is."

De kennis en aanpak van de drugswereld zijn versplinterd. "Bij autoriteiten bestaat gefragmenteerde kennis van de criminele netwerken in de wijken, van de relaties tussen jongens op straat en de organisatie daarboven en van de financiële stromen. In een onderzoek komt zelden of nooit de hele keten aan bod. Zo heeft men zich domweg niet georganiseerd."

Jarenlange inspanning

Burgemeester Halsema zegt in een reactie dat de onderzoekers haar zorgen bevestigen. "Ze constateren terecht dat het drugsprobleem een sociaal vraagstuk is dat de normale ordening van de samenleving aantast."

Ze herkent de kritiek op de gefragmenteerde aanpak, maar stelt ook dat op verschillende terreinen al wordt geprobeerd om de ondermijning van de samenleving aan te pakken. "Dat vergt uithoudingsvermogen, gezamenlijke toewijding en jarenlange inspanning. Het college en de driehoekspartners zijn daartoe zeer bereid."