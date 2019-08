'Drugscriminaliteit Amsterdam heeft vrij spel'

Amsterdam heeft de strijd tegen de georganiseerde misdaad vrijwel verloren. Dat staat volgens De Telegraaf in een vertrouwelijk onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in de hoofdstad dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Zo zou in het rapport staan dat de autoriteiten slecht zijn ingevoerd in drugsgeld en -criminaliteit, heeft de politie de drugsbestrijding volledig laten liggen en verzuimt justitie de echte misdaadstructuren aan te pakken.

'Top van onderwereld onaantastbaar'

Hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp hebben zes maanden aan het onderzoek gewerkt, dat vrijdag wordt gepresenteerd. Daarin staat dat de top van de Amsterdamse onderwereld vrijwel onaantastbaar is, schrijft De Telegraaf.

Geld wordt via het buitenland witgewassen. Maar ook in Nederland zelf wordt er flink witgewassen, aldus de krant. De helft van de nieuwe bedrijven in Amsterdam is onderhands gefinancierd en 35 procent van de financiers is in het verleden met justitie in aanraking gekomen.

De drugscriminaliteit heeft vrij spel en een ontwrichtende werking op de stad, stellen de onderzoekers. "De gemeente pakt niet door bij projecten die verwevenheid van de onder- met de bovenwereld moet voorkomen en informatie tussen relevante instanties wordt nauwelijks gedeeld."

De gemeente Amsterdam erkent in het rapport dat er geen grip is op de drugsgerelateerde criminaliteit in de stad.