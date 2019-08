Hondensnuit moet langer, maar veel fokkers trekken zich er niks van aan

Rashondenvereniging de Raad van Beheer is mede-initiatiefnemer van het Fairfok-programma dat in 2014 startte, maar vindt de nieuwe regels te ver gaan. "We zijn het voor negentig procent eens met het rapport", zegt directeur Rony Doedijns. "Ook wij zetten in op snuitverlenging, maar de verlenging die in het rapport staat, is een hele extreme."

Hij heeft nog hoop dat er op dit punt onderhandeld kan worden met de minister, maar die geeft aan dat dit niet het geval is. "Ik ga hier geen discussie over allerlei uitzonderingen voeren. Het is gewoon onacceptabel."

Toch zijn er ook fokkers die zich wel kunnen vinden in de nieuwe regels. Zij zijn alvast begonnen met het fokken van een langere snuit. Door een mopshond te kruisen met een ander ras kan binnen één generatie al een langere snuit ontstaan.