Het vuilnisbakkenras als middel tegen inteelt bij rashonden

Vijf jaar geleden begon Somers met het initiatief. Elk jaar fokt hij één of twee nestjes met honden die hem opvallen in zijn dierenartsenpraktijk. Somers merkte dat mensen automatisch aan een rashond dachten wanneer zij overwogen een hond te nemen, terwijl er ook veel leuke kruisingen bestaan. Hij werpt zich daarom op als vertegenwoordiger van de bastaard. "Elke rashond heeft een vereniging, maar de bastaard had nog geen ambassadeur", zegt hij.

Inteelt

Somers krijgt regelmatig rashonden op zijn behandeltafel die lijden aan erfelijke aandoeningen als gevolg van inteelt. "Ik denk dat een derde van mijn werk bestaat uit het behandelen van problemen die direct of indirect met rasproblemen te maken hebben." Hij opereert bijvoorbeeld honden aan te nauwe neusgaatjes, huidplooien die constant over de oogbollen schuren, of hangende, ontstoken oogleden.

Doordat rashonden alleen met soortgenoten van hetzelfde ras worden gekruist, komt er nooit vers bloed in het ras. Gezondheidsproblemen en uiterlijke misvormingen worden daardoor elke keer aan de volgende generatie doorgegeven en versterkt. "Als je telkens een achterneef en een achternicht met elkaar trouwt, dan krijg je op een gegeven moment rare dingen", aldus Somers.