Timmermans en Weber botsen in fel debat

Gegevensuitwisseling

Uit Europabreed onderzoek blijkt dat islamitisch extremisme burgers veel zorgen baart. Weber ziet terrorisme en extremisme als een grote uitdaging voor Europa. Hij pleit daarom voor automatische gegevensuitwisseling: "Het kan niet zo zijn dat België gegevens heeft die Nederland niet heeft."

Hij pleit ten eerste voor gegevensuitwisseling, maar is ook voor een gezamenlijk rechercheorgaan, een soort Europese FBI.

Timmermans ziet de meerwaarde van een Europese FBI niet, zolang we niet weten of de diensten in Europa elkaar onderling kunnen vertrouwen.

"Zonder vertrouwen kunnen we niet meer gaan samenwerken. Daar moeten we aan werken zolang we niet tot een betere gegevensuitwisseling komen. Maar we moeten ervoor zorgen dat dat verbetert. Maar we moeten ook onze rechtsstaat bewaken en voorzichtig zijn met die landen waar we de inlichtingendienst niet van kunnen vertrouwen."