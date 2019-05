'Nep-Russin' brengt Oostenrijkse FPÖ-leider Strache in problemen

De voorzitter van de Oostenrijkse rechts-populistische partij FPÖ, Heinz-Christian Strache, heeft zichzelf en de Oostenrijkse regering in moeilijkheden gebracht. In de aanloop naar de verkiezingen in 2017 leek hij bereid om een 'Russische oligarch' overheidsopdrachten te gunnen in ruil voor steun tijdens de verkiezingscampagne. Strache is ook vicekanselier in de ÖVP-FPÖ-coalitie.

Strache wist niet dat hij erin werd geluisd. Zijn gesprekspartner deed zich voor als een nicht van een oligarch, maar werkte vermoedelijk voor een onbekende opdrachtgever die in het geheim opnamen maakte. De beelden zijn doorgespeeld aan het Duitse weekblad der Spiegel en de Süddeutsche Zeitung.

Zwart geld

Het gesprek vond op 24 juli 2017 plaats op het Spaanse eiland Ibiza. Ook FPÖ-fractievoorzitter Johann Gudenus was daarbij. Het gezelschap brainstormde over de vraag hoe de Russen de invloedrijke Kronen Zeitung-krant in handen konden krijgen.

"Als jullie de Kronen Zeitung drie weken voor de verkiezingen overnemen en ons naar de eerste plaats brengen, kunnen we overal over praten", zegt Strache tegen de Engels en Russische sprekende vrouw en haar begeleider. Hij stelt haar alle openbare aanbestedingen in de wegenbouw in het vooruitzicht.

De vrouw zegt dat ze voor aankoop van 50 procent van de aandelen van de krant zwart geld op tafel wil leggen. Strache zegt dat hij niets illegaals wil doen, maar toont zich wel bereid om tegenprestaties te leveren. Tot een afspraak komt het niet, maar er wordt wel afgesproken om het gesprek voort te zetten.

Partijfinanciering

Strache zegt ook dat zeer vermogende personen in het geheim miljoenen in de FPÖ steken. Dat geld gaat niet naar de partij, maar naar een vereniging, zodat het buiten het zicht van de rekenkamer blijft.

Het is niet duidelijk voor wie de vrouw werkte en waarom het voorval nu naar buiten is gebracht

Gespannen

Strache liet der Spiegel weten dat het om een privégesprek ging dat in een "losse, ongedwongen en uitgelaten vakantiestemming" werd gevoerd. Ook zei hij dat hij er tijdens het urenlange gesprek herhaaldelijk op heeft gewezen dat hij zich aan de wet moet houden en dat het gesprek de FPÖ geen enkel voordeel heeft opgeleverd.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) heeft nog niet gereageerd, maar de publicaties komen op een ongelukkig moment. De coalitie staat onder druk vanwege de contacten van de FPÖ met de extreemrechtse Identitäre Bewegung Österreichs.