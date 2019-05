Nieuwe verkiezingen Oostenrijk na schandaal met rechts-populisten

Zwart geld

Op de door Duitse media verspreide video is te zien hoe Strache in 2017 bereid leek te zijn met een duistere Russische investeerder in zee te gaan. Die zou met geld van dubieuze herkomst een meerderheidsaandeel in de belangrijkste krant van Oostenrijk kopen. De krant zou dan in de aanloop naar de verkiezingen positief over de FPÖ moeten schrijven, zodat die partij de grootste zou worden. In ruil zou de investeerder bouwopdrachten krijgen.

Bekijk hier hoe Strache met de 'Russen' onderhandelt: