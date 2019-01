Kinderpardon: waarom het CDA van gedachten veranderde

Het kerkasiel, Lily en Howick, de documentaire van Tim Hofman en wetenschappers die zich uitspreken: de maatschappelijke druk wordt steeds groter. Sandra Wolvekamp verenigt CDA-afdelingen die kritisch zijn over de partijlijn en dient voor het komende congres een resolutie in die oproept tot een ruimer kinderpardon.

"Ik zit nu ruim over de honderd individuele leden die meedoen met indienen. En er blijven ook nog afdelen en provincies zich melden, dus het blijft toenemen". Wolvekamp is blij met de draai van haar partij en pleit voor meer barmhartigheid.

"Het CDA is een brede partij: zoveel mensen zoveel meningen. Maar in de kern vinden we een aantal dingen heel belangrijk, en dat is aan de ene kant verantwoordelijkheid nemen, maar aan de andere kant ook de zorg voor wie en wat kwetsbaar is. Daar moet je een balans in zoeken en daar moet je over in gesprek blijven."