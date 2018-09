Harbers stelt onderzoekscommissie in na Lili en Howick

Staatssecretaris Harbers van Asielzaken gaat een onafhankelijke onderzoekscommissie instellen, die gaat kijken naar het probleem van asielzoekers die keer op keer nul op het rekest krijgen, maar toch niet het land uit gaan. Aanleiding is de kwestie rond de kinderen Lili en Howick.

De commissie moet vooral voorstellen doen om de asielprocedures te versnellen en het stapelen van procedures tegen te gaan.

Lili en Howick zijn al sinds 2008 in Nederland. Hun moeder kreeg verschillende afwijzingen op haar asielverzoek, maar startte steeds nieuwe procedures. Ondertussen raakten haar kinderen steeds meer geworteld in Nederland.

Harbers besloot afgelopen zaterdag op het allerlaatste moment dat de broer en zus niet hoefden te worden uitgezet naar Armenië. Ze kregen hun verblijfsvergunning nadat ze waren weggelopen uit hun opvanggezin. "Het welzijn en de veiligheid van de kinderen was niet meer voldoende gewaarborgd", schrijft Harbers in een brief aan de Kamer.

VN-Vluchtelingenverdrag

Maar zulke gebeurtenissen wil de staatssecretaris in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen. De commissie krijgt de opdracht "onderzoek te doen naar alle aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf van vreemdelingen, zelfs na één of meer afwijzingen."

Het tegengaan van het stapelen van procedures is lastig, omdat het VN-Vluchtelingenverdrag bepaalt dat iedereen altijd een nieuwe procedure kan starten, ook al is een eerdere aanvraag afgewezen. Nederland heeft dat verdrag ondertekend.