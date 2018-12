Kerk gaat door met marathondienst voor Armeens gezin

Het Armeense gezin dat in de Bethelkerk in Den Haag is ondergedoken, houdt de steun van het kerkbestuur. De Armeniërs mogen in de kerk blijven en de diensten gaan gewoon door.

Gisteren werd bekend dat staatssecretaris Harbers van Asielzaken geen gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid en erbij blijft dat het gezin het land uit moet. De kerken die zich voor het gezin inzetten zijn verontwaardigd over dat besluit en zeggen dat Harbers niets gedaan heeft met de nieuwe informatie over de Armeense familie.

"De gronden waarop de staatssecretaris dit nu terzijde schuift, zijn inhoudelijk dermate betwistbaar dat de kerk niet anders kan dan doorgaan met het kerkasiel", aldus Theo Hettema, voorzitter van de Protestante Kerk Den Haag. Hettema vindt het bovendien onfatsoenlijk dat de familie zelf niet op de hoogte is gesteld en steeds alles via de media moet horen.

Acht weken

De kerk verzorgt nu al acht weken 24 uur achter elkaar diensten. Dat is om te voorkomen dat het gezin wordt uitgezet: de overheid is bij wet verboden een kerkgebouw binnen te vallen tijdens een dienst.

Op verzoek van de kerken heeft de kerkelijke stichting Inlia onderzoek gedaan naar het dossier van het Armeense gezin Tamrazyan. Medewerkers van Inlia kregen in Armenië bevestiging van het argument van de vader dat zijn leven gevaar loopt als hij terugkeert naar het land. Harbers liet Inlia echter vandaag weten dat dat hem er niet van heeft overtuigd om het gezin een verblijfsvergunning te geven.

Het nieuwe dossier van Inlia is, om privacy-redenen, alleen nog maar aan de staatssecretaris getoond. Maar Hettema wil de dossiers nu ook aan de partijen in de Tweede Kamer overhandigen, zodat zij zelf een oordeel kunnen vormen over de werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en staatssecretaris Harbers.

Marteling

Het gezin bestaat uit drie kinderen van 15, 19 en 21 en hun vader en moeder. De man was politiek actief in Armenië op een manier die de regering niet zinde. Hij is in de gevangenis gemarteld en uiteindelijk naar eigen zeggen om politieke redenen uit Armenië gevlucht. Het gezin is sinds 2010 in Nederland.

Om uitzetting te voorkomen, beriep de familie zich in eerste instantie op het Kinderpardon, maar dat werd afgewezen. Alleen minderjarige kinderen die kunnen aantonen dat ze niet terug kunnen naar hun land van herkomst kunnen een beroep doen op dat pardon. Ze moeten dan meewerken aan hun uitzetting en dat wil het gezin niet.

Vervolgens ging het gezin van het azc in Katwijk naar de gereformeerde kerk in die plaats, in de veronderstelling dat de politie geen kerkgebouw mag invallen. Daar zaten ze vier weken. Toen duidelijk werd dat de politie wel een kerk mag binnenvallen maar geen kerkdienst mag onderbreken, zochten de Armeniërs hun toevlucht in de Bethelkerk in Den Haag.