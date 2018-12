'Uitzetting kinderen na lang verblijf in Nederland onverantwoord'

Uitzetting van kinderen die al jaren in Nederland wonen, is onverantwoord. De angst voor uitzetting en de instabiele leefsituatie waaraan ze jarenlang zijn blootgesteld, kan hun hersenfuncties aantasten.

De kans dat zij zich nog kunnen aanpassen aan de leefomstandigheden in hun land van herkomst of dat van hun ouders is dan mogelijk uiterst klein. Dat concluderen drie hoogleraren van verschillende vakgebieden in een vandaag verschenen rapport.

"De doorlopende kans op uitzetting alleen al is superstressverhogend", zei Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in het NOS Radio 1 Journaal. Scherder en zijn collega's zagen in heel veel studies dat chronische stresssituaties schadelijk zijn voor je brein, zeker als dat brein in ontwikkeling is.

Armere omgeving

"Stel je voor dat deze kinderen na een jarenlang verblijf in een rijk land met perspectieven teruggaan naar een veel armere omgeving. Dan kunt u zich voorstellen dat het aanpassingsvermogen daar absoluut niet meer op is ingericht", zei Scherder. "Dus het risico dat het daar misgaat is echt enorm groot." Ook als deze kinderen korter dan een jaar in Nederland hebben gewoond, kan door stress al hersenschade zijn ontstaan.

Politiek

Scherder en zijn collega's hopen dat de politiek op basis van dit rapport het beleid zal aanpassen voor kinderen die geen recht hebben op kinderpardon. "Wij willen u heel graag de juiste handvatten bieden", zei hij.

38 collega's die gespecialiseerd zijn in onder meer de neuropsychologie, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek onderschrijven het rapport.

Aanleiding voor het onderzoek was de zaak rond de Armeense kinderen Lili en Howick. Die dreigden in september na tien jaar verblijf in Nederland te worden uitgezet. Het ging op het laatste moment niet door, omdat staatssecretaris Harbers (VVD) van zijn bevoegdheid gebruik maakte om de regels af te wijken.