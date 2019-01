Ans Boersma: 'Hij zei tegen mij dat hij alleen in het verzet tegen Assad zat'

Ze was correspondent in Turkije, is in een week tijd haar woonplaats en haar baan kwijt, en ze weet naar eigen zeggen nog steeds niet precies waarom. Ans Boersma is rustig, eigenlijk best opgewekt, maar ook boos. Nadat het Openbaar Ministerie haar naam noemde bij de Turkse autoriteiten, werd ze plotseling het land uit gezet.

Dat is vandaag precies een week geleden. Een officiële verdenking, laat staan een aanklacht, is er nog niet. Boersma is inmiddels wel verhoord door de politie in Amsterdam. Daarbij ging het over valsheid in geschrifte, die ze in mei 2014 zou hebben gepleegd. En het verhoor ging vooral over haar ex-vriend, de Syriër Aziz die inmiddels in Nederland als terreurverdachte in de gevangenis zit.