Journalist Boersma spant rechtszaak aan tegen Nederlandse Staat

Journaliste Ans Boersma, die vorige week Turkije werd uitgezet, gaat een civiele zaak aanspannen tegen de Nederlandse Staat. Ze stelt die aansprakelijk voor de emotionele en materiële schade die ze heeft geleden als gevolg van de uitzetting.

De uitzetting volgde op een aantal informatieverzoeken van Nederland aan Turkije. Daarin werd niet alleen om informatie over Boersma gevraagd, maar informatie over haar werd ook gedeeld, onder meer over haar band met een voormalig lid van Al-Nusra, met wie ze in het verleden een relatie had.