'Uitgezette journaliste hielp Syrische ex-vriend aan valse papieren'

De Nederlandse journaliste die Turkije is uitgezet, wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Dat zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. Ans Boersma zou haar ex-vriend, een Syriër die onlangs in Nederland is gearresteerd omdat hij lid is geweest van de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, aan valse papieren hebben geholpen.

"Boersma wordt niet verdacht van betrokkenheid bij terrorisme, maar dus wel van valsheid in geschrifte", vertelt verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal die vandaag onderzoek heeft gedaan naar de zaak. "Zij leerde de Syriër in Turkije kennen, nog voor haar correspondentschap. Dat moet in 2013 of 2014 zijn geweest."

Bronnen in Den Haag melden Nieuwsuur dat zij hem heeft geholpen bij het verkrijgen van een visum. "Bij het aanvragen van het visum, dat hem uiteindelijk een verblijfsvergunning in Nederland opleverde, zou valsheid in geschrifte zijn gepleegd. Dat is in ieder geval de verdenking", zegt Bosch van Rosenthal.

"Of Boersma daar een ander verhaal tegenover zet, dat weten we niet. We hebben vandaag kort contact met haar gehad, maar zij wilde hier verder niks op zeggen."

Herkend in De Balie

Boersma werd vanochtend door Turkije uitgezet en is door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. De journaliste gaf vandaag zelf aan dat haar uitzetting mogelijk is gerelateerd aan het feit dat zij tot zomer 2015 een relatie had met een Syrische man.

Verschillende bronnen melden aan Nieuwsuur dat het om de man gaat die in september 2017 in debatcentrum De Balie in Amsterdam werd herkend als lid van een terreurgroep. Vorig jaar gaf de Syriër nog een interview aan Nieuwsuuren de Volkskrant, waarin hij zijn betrokkenheid bij terreur ontkende.

Afgelopen najaar pakte de politie de man samen met zijn broer alsnog op op verdenking van terrorisme. Volgens het Openbaar Ministerie is de Syriër voor zijn komst naar Nederland actief geweest bij Jabat al-Nusra, een van de partijen in de oorlog in Syrië. De man zit nog steeds vast.