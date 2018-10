Syriër uit debatcentrum De Balie opgepakt, zou lid zijn van terreurgroep

De Syrische man die vorig jaar september een debat in De Balie in Amsterdam bezocht en daar herkend werd als een Syrische strijder, is opgepakt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelneming aan een terroristische organisatie en het witwassen van geld. Het OM zegt dat de 32-jarige man voor hij naar Nederland kwam vermoedelijk actief is geweest voor een terroristische groepering die is gelieerd aan al-Qaida, Jabhat al-Nusra.

Het heeft dus meer dan een jaar geduurd voor hij werd gearresteerd. Dat het zolang duurde, leidde tot onbegrip in de politiek. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei nog in juni in de Kamer dat er een "serieus onderzoek" tegen de man liep, die met valse papieren naar Nederland was gekomen. Hij kreeg in 2014 een tijdelijke verblijfsvergunning.

Veel doden

De AIVD zegt informatie te hebben dat de Syriër afkomstig is uit IS-bolwerk Raqqa en dat hij heeft deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat hij mogelijk betrokken geweest is geweest bij aanslagen, en daarbij zouden veel doden zijn gevallen.

Bij de aanhouding is zijn huis in Amsterdam doorzocht en zijn financiële gegevens, harde schijven en reisdocumenten in beslag genomen.

In een interviews met de Volkskrant en Nieuwsuur in 2017 ontkende de verdachte dat hij heeft meegevochten in Syrië. Hij zei dat hij met elf vrienden bijeenkomsten hield waar ze praatten over religie en politiek en dat een van zijn vrienden vocht tegen de Amerikanen, maar hijzelf niet.