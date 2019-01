Turkije zet Nederlandse journalist uit

De Nederlandse journalist Ans Boersma van onder meer Het Financieele Dagblad (FD) is vanmorgen Turkije uit gezet. Zij zit op dit moment in het vliegtuig naar Nederland. Boersma is een door de Turkse regering geaccrediteerde correspondent en woont in Istanbul.

Boersma ging gisterochtend naar de immigratiedienst om papieren in te leveren voor de reguliere verlenging van haar verblijfsvergunning. Ze werd daar opgepakt en naar een politiebureau gebracht. Daar kreeg ze te horen dat ze wordt uitgezet.

De Turkse autoriteiten willen geen reden geven voor haar uitzetting. Volgens het FD is haar verteld dat ze om om "veiligheidsgerelateerde" redenen werd uitgezet.

Boersma's papieren zijn in orde. Ze heeft een Turkse perskaart voor 2019. Die was zoals gebruikelijk vorige week afgegeven. Volgens de immigratiedienst is haar uitzetting dan ook geen administratieve kwestie.

Consulaat

Boersma heeft gisteren in de loop van de dag assistentie gehad van een advocaat en het Nederlandse consulaat-generaal in Istanbul. Dat heeft niets kunnen veranderen aan haar situatie.

Aan het einde van de middag is ze naar een politiebureau bij het vliegveld gebracht, waar ze de nacht heeft doorgebracht. Ze is goed behandeld, maar heeft niet de gelegenheid gekregen nog naar huis te gaan. Alles wat ze bij zich heeft, is de rugzak die ze gisteren mee had naar de immigratiedienst en de kleren die ze aan heeft.

In de avond kreeg ze in het deportatiecentrum van de immigratiedienst te horen dat ze vanochtend op het vliegtuig zou worden gezet.

Schending persvrijheid

Hoofdredacteur Jan Bonjer van Het Financieele Dagblad zegt diep geschokt te zijn over de uitzetting. "Ans deed haar werk verstandig en verantwoord. Deze maatregel is een flagrante schending van de persvrijheid. Het is buitengewoon triest dat journalisten in Turkije niet ongestoord hun werk kunnen doen." Bonjer en Boersma willen de uitzetting juridisch aanvechten.

De krant schrijft verder dat een medewerker van het Nederlandse consulaat-generaal nog naar het politiebureau is gegaan om Boersma te helpen. Ook een laatste poging van de Nederlandse ambassade in Ankara, gisteravond, om de uitzetting te voorkomen, had geen effect.

Boersma schrijft ook voor Trouw en het tijdschrift One World.