OM noemt uitgezette journalist Boersma verdachte, maar niet van terroristisch misdrijf

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Turkse autoriteiten onlangs om informatie gevraagd over de Nederlandse journalist Ans Boersma en andere verdachten. Welke informatie wil het OM niet zeggen, maar het gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme.

Boersma is als verdachte aangemerkt, maar wordt niet verdacht van een terroristisch misdrijf. Een onbekend aantal andere verdachten wordt verdacht van misdrijven met een terroristisch oogmerk.

Waarvan Boersma wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Ook zegt het OM niets over de banden tussen Boersma en de terreurverdachten.

Jahbat al-Nusra

De Turkse regering zei eerder vandaag recent van de Nederlandse politie te hebben gekregen dat Boersma banden heeft met de Syrische terreurbeweging Jahbat al-Nusra. "Op grond daarvan zijn wij in actie gekomen en hebben wij een voorzorgsmaatregel genomen", zei de woordvoerder van president Erdogan op Twitter.

Boersma was correspondent in Turkije van Het Financieele Dagblad en schreef ook voor Trouw en het tijdschrift One World. Ze is vanmorgen aangekomen op Schiphol en is daar niet aangehouden.