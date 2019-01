'FD-journaliste was met Syriër die bij Balie werd herkend als lid terreurgroep'

De Syriër met wie de uitgezette FD-journaliste Ans Boersma een relatie heeft gehad, is dezelfde man die in september 2017 in debatcentrum De Balie werd herkend als lid van een terreurgroep. Dat melden verschillende bronnen aan Nieuwsuur. Vorig jaar gaf de Syriër nog een interview aan Nieuwsuur en de Volkskrant, waarin hij zijn betrokkenheid bij terreur ontkende.

Afgelopen najaar pakte de politie hem samen met zijn broer alsnog op op verdenking van terrorisme. Volgens het Openbaar Ministerie is de Syriër voor zijn komst naar Nederland actief geweest bij de terreurgroep Jabat al-Nusra, een van de partijen in de oorlog in Syrië. De man zit nog steeds vast.

Volgens de Syriër, die zich in het interview in 2017 Aziz noemt, werd hij onterecht beschuldigd. Hij wilde niet gevonden worden door het Syrische regime en daarom alleen anoniem met Nieuwsuur praten.