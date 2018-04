Ongewenste financiering moskeeën: burgemeester Den Haag wil nieuwe wet

Maandag publiceerden Nieuwsuur en NRC de lijsten met informatie over moskeefinanciering. Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in Golfstaten of hebben daadwerkelijk geld ontvangen uit deze landen. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië.

Woensdag publiceerden Nieuwsuur en NRC dat het ministerie van Sociale Zaken en Integratie vorig jaar informatie over moskeefinanciering heeft achtergehouden voor gemeenten, met name gegevens over geld uit Saudi-Arabië.

Het derde deel van onze berichtgeving over de financiering van moskeeën toont aan dat de geldschieter Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), waarvan twee buitenlandse vestigingen op de Amerikaanse terrorismelijst staan, de Haagse As Soennah-moskee financiert.