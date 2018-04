Ministerie hield informatie over moskeeën achter voor gemeenten

Een radicale koers

Wat er kan gebeuren als gemeenten niet op tijd worden geïnformeerd, werd duidelijk in het Limburgse Geleen. De plaatselijke moskee had in 2013 geld aangevraagd in Saudi-Arabië om een nieuw gebouw te kunnen kopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was hiervan op de hoogte, maar deelde de informatie niet met de gemeente Geleen.

De gemeente wist dus van niets en schoot het moskeebestuur te hulp toen dat een nieuw onderkomen zocht. De gemeente verkocht haar oude sociale werkplaats, gelegen op een enorm complex, voor 200.000 euro onder de getaxeerde waarde aan het bestuur van de moskee.

Inmiddels is de financiering onderwerp geworden van een witwasonderzoek en voelen bezoekers zich bedreigd omdat de moskee een radicale koers is gaan varen. In een reactie erkent de gemeente Geleen dat ze via het Wsw-bedrijf betrokken was bij de verkoop van het moskeeterrein. "Met de kennis van nu zou dit ongetwijfeld geleid hebben tot een andere afweging", aldus de gemeente.