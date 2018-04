AIVD waarschuwde Den Haag voor omstreden financier As Soennah-moskee

De inlichtingendienst AIVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar vertrouwelijk geïnformeerd over een omstreden financier van de As Soennah-moskee. Het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst steun van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling die in verband wordt gebracht met terrorisme. Dat bevestigen meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar aan NRC Handelsblad en Nieuwsuur.

De geldschieter is Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), waarvan twee buitenlandse vestigingen op de Amerikaanse terrorismelijst staan. De Koeweitse hoofdvestiging stond tot juli 2015 op die lijst, maar is daar om een onbekende reden vanaf gehaald. RIHS financiert in meer dan vijftig landen voornamelijk salafistische scholen en moskeeën.

Gespleten tong

RIHS zit volgens de AIVD ook achter de koop van een pand aan de rand van de Haagse Schilderswijk, waar de As Soennah-moskee van plan is een islamitische school te vestigen. De gemeente wist dit na de tip van de inlichtingendienst te voorkomen door de moskee te houden aan het bestemmingsplan, dat geen onderwijs toestaat in het pand.

De As Soennah-moskee, het invloedrijkste islamitische centrum van Nederland, zou de afgelopen jaren een gematigde koers zijn gaan varen. Onlangs nog sprak Jozias van Aartsen (VVD), tot vorig jaar burgemeester van Den Haag, positieve woorden over de moskee.