De onderwereldoorlog: steeds harder en gewelddadiger

Het groeiende geweld verbaast ook advocaat Sander Janssen. Hij promoveerde op het beleid rond het inzetten van kroongetuigen. "Er wordt al een tijdje in dit milieu gedreigd richting familie van kroongetuigen. Maar het is voor zover ik weet in Nederland nooit eerder gebeurd dat een familielid van een getuige op zo'n manier te grazen wordt genomen."

Volgens Janssen, een ervaren advocaat die momenteel ook Willem Holleeder bijstaat, is de mate van geweld tussen criminelen onderling de laatste jaren enorm gegroeid. "Het is niet per se mijn specialiteit of mijn professie, maar ik denk wel dat je kan zeggen dat in de eerdere generatie criminaliteit toch wel wat onderlinge normen en regels golden, over het niet aan elkaars familie komen bijvoorbeeld. En ik denk dat je ook wel kan zeggen dat die grenzen aan het vervangen zijn, dat men grenzelozer geworden is."