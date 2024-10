Israël roept inwoners zuidelijk Beiroet op te vertrekken • Giro 716 open voor noodhulp

In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Israël roept inwoners op zuidelijk Beiroet te verlaten

Zeker 18 doden bij Israëlische luchtaanvallen op Westelijke Jordaanoever

Hier vind je een overzicht van onze belangrijkste artikelen. Hier lees je de betekenis van een aantal veelgebruikte termen. Hier bekijk je onze interactieve special over de machtsstrijd in het Midden-Oosten.