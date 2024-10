Podcast De Dag Special: 7 oktober, een jaar in audio

Op 7 oktober 2023 pleegde Hamas een grootschalige terreuraanslag op Israël. Sinds die dag escaleerde het geweld in de Gazastrook, de thuisbasis van Hamas. Israël wil de terreurbeweging "totaal vernietigen". De situatie in Gaza is catastrofaal en de zorgen over een grotere oorlog in het Midden-Oosten groeien meer en meer.