Zeker 18 doden bij Israëlische aanvallen op Westelijke Jordaanoever

Volgens het leger is bij de luchtaanvallen Hamas-commandant Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi gedood. Oufi was volgens het leger het hoofd van een Hamas-netwerk in Tulkarm en verantwoordelijk voor onder meer het plannen van een bomaanslag met een auto vorige maand. Ook zou hij een rol hebben gespeeld bij meerdere aanvallen op Israëlische burgers.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, in 1967, tegelijk met de Gazastrook. Sindsdien houdt Israël het gebied bezet. In delen ervan hebben Palestijnen een vorm van zelfbestuur. Op de Westelijke Jordaanoever wonen zo'n drie miljoen Palestijnen. Daarnaast wonen er intussen ruim 600.000 Israëlische kolonisten. Volgens internationaal recht zijn de nederzettingen waarin zij wonen illegaal.

In juli dit jaar stelde het Internationaal Gerechtshof in een niet-bindend advies vast dat de Israëlische aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever in strijd is met het internationaal recht. Ook maakte Israël zich volgens de rechtbank schuldig aan rassenscheiding en apartheid.