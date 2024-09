EPA Een Filipijns jongetje wordt geholpen door het Rode Kruis na een tropische storm in het land

NOS Nieuws • vandaag, 11:47 Rode Kruis opent gironummer om jaar met recordaantal natuurrampen

Het Rode Kruis opent een gironummer om mensen in de meest kwetsbare situaties te helpen voor, tijdens en na een natuurramp. Volgens de hulporganisatie is 2024 nu al een recordjaar als het gaat om natuurrampen.

Het Rode Kruis schiet op grote schaal te hulp bij overstromingen, tropische stormen en periodes van hitte of droogte en opent nu gironummer 661.

"Dit jaar zijn we al bij tachtig rampen in actie gekomen", zegt hoofd internationale hulp van het Rode Kruis Derk Segaar in het NOS Radio 1 Journaal. "Vorig jaar waren dat er in totaal zestig en in 2022 veertig."

Minder bekende rampen

Segaar ziet dat natuurrampen zoals orkaan Helene in de VS of de overstromingen in Centraal-Europa veel aandacht krijgen, maar dat juist de slachtoffers van minder bekende rampen hulp nodig hebben.

"In Azië en Afrika zijn bijvoorbeeld heel veel rampen echt extreem, maar die halen niet de voorpagina's", zegt Segaar. "Wij proberen daar hulp te bieden. Die mensen hebben echt voedsel, water, onderdak en medische zorg nodig. In Europa hebben de meeste landen gelukkig geld om te helpen. Maar veel mensen in andere werelddelen zijn grotendeels afhankelijk van hulporganisaties."

Segaar doelt hiermee onder meer op de overstromingen die miljoenen mensen treffen in Zuid-Sudan, Nigeria en Tsjaad, en op de extreme droogte in het zuiden van Afrika. "In Zambia en Zimbabwe, het centrum van de voedselproduct voor zuidelijk Afrika, was de ergste droogte in 40 jaar. Kilometers aan maisvelden zijn volledig verdord."

"Dit soort rampen hebben een enorme impact op de landen, maar ook op de mensen zelf, die heel arm zijn. Zij hebben niet de middelen om goed te kunnen reageren op zo'n ramp. Daarom vragen wij de mensen om hulp."

Klimaatverandering

Het Rode Kruis ziet dat door klimaatverandering het aantal natuurrampen toeneemt en die ook heviger worden. De hulporganisatie richt zich op de mensen die het meest kwetsbaar zijn.

"Wij helpen zowel voor een ramp als daarna", legt Segaar uit. "Zo hebben we in Bangladesh geholpen met het waarschuwen en de evacuatie naar aanleiding van een tropische storm. Zes miljoen mensen zijn daar getroffen, maar er zijn door ons werk weinig mensen omgekomen."

Door de verwachting dat het aantal natuurrampen zal toenemen, verwacht het Rode Kruis dat meer mensen hulp nodig zullen hebben.