Rode Kruis deelt steeds meer boodschappenkaarten uit

"We hebben toen mensen geholpen met het idee dat het aantal hulpvragen daarna af zou nemen, maar het neemt alleen maar toe", vertelde Nicole Batenburg van het Rode Kruis vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "De inflatie blijft stijgen, de vaste lasten worden hoger, de energierekening wordt hoger, waardoor geld wat overblijft voor voedsel steeds minder wordt."

De boodschappenkaart is voor mensen die niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de voedselbank. "Omdat ze daar dan weer net te veel voor verdienen", zegt Batenburg. "Of omdat ze de instanties niet weten te vinden of bijvoorbeeld geen bsn-nummer hebben. Wij zijn er echt voor mensen die in dat opzicht overal tussen de wal en het schip vallen."