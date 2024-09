EPA Hulpdiensten varen door de straten van Ostrava, de derde stad van Tsjechië

NOS Nieuws • gisteren, 23:32 Nieuwe overstromingen, 18 doden en opruimwerkzaamheden in Centraal-Europa

Het dodental van de overstromingen in Centraal-Europa is opgelopen tot zeker achttien. Roemenië meldt zeven slachtoffers, Polen vijf. In Tsjechië zijn drie doden bevestigd, net als in Oostenrijk.

In Oostenrijk werd vandaag verder het lichaam van een man van tussen de 40 en de 50 jaar gevonden. Dat was in Klosterneuburg, ten noorden van de hoofdstad Wenen. Of hij ook omkwam als gevolg van de overstromingen, wordt nog onderzocht.

Op de kaart hieronder is weergegeven waar de zware regenval plaatsvindt en waar de rivieren lopen waar het waterpeil flink is gestegen of nog zal stijgen.

De Tsjechische stad Krnov liep gisteren bijna volledig onder water. Inmiddels daalt het waterpeil weer. Daardoor werd het lichaam van een man ontdekt dat in een appartement lag dat volledig onder water had gestaan, melden Tsjechische media.

In de eveneens zwaar getroffen Tsjechische plaats Jeseník zijn inwoners begonnen met het opruimen van de ravage na de overstromingen. Voorlopig houdt de regen in Tsjechië nog aan, meldt het Tsjechische persbureau CTK.

Damdoorbraak in Ostrava

In Ostrava, de op twee na grootste stad van het land, brak vanmiddag een dam door. Daardoor kwam een deel van de stad onder water te staan. De scheur in de dam is ongeveer 50 meter breed en wordt steeds groter. Er zijn onder meer helikopters ingezet om de scheur te dichten met zandzakken.

Honderden mensen zijn geëvacueerd. In de stad wonen ruim 200.000 mensen. Volgens de autoriteiten hebben de meeste mensen geen warm water en verwarming meer.

Het Tsjechische ministerie van Defensie heeft inmiddels laten weten dat het leger tot zeker 31 oktober kan worden ingezet om hulp te bieden. 2000 militairen kunnen worden opgeroepen om de hulpdiensten te ondersteunen, schrijft de Tsjechische minister van Defensie op X.

Hele stad geëvacueerd

In de Poolse stad Nysa verslechterde de situatie vandaag zodanig dat alle 44.000 inwoners zijn opgeroepen om te evacueren. Dat werd aangekondigd nadat er nieuwe schade aan de dijk was ontdekt.

Het water uit de rivier Nysa Klodkza zette de straten van de stad blank. In de stad werd eerder al het lichaam van een vermiste chirurg van het ziekenhuis aangetroffen door reddingswerkers. Zijn auto werd met openstaand portier in de ondergelopen straten gevonden.

De Poolse autoriteiten deelden manieren van communiceren om zo snel mogelijk duidelijk te maken waar welke hulp nodig is. Door de overstromingen en het uitvallen van de elektriciteit in sommige gebieden is het namelijk lastig om te communiceren.

Zwaaien met een witte vlag of een ander voorwerp betekent dat diegene vraagt om evacuatie. Een rode vlag geeft aan dat ergens medische hulp nodig is en een blauwe vlag dat mensen eten of drinken nodig hebben.

Sla de carrousel over EPA Een vrouw steekt een ingestorte brug over in Jeseník

AFP Een man te midden van de ravage voor zijn huis in Jeseník na de overstromingen

EPA Ingestorte huizen op de rivieroever in Jeseník

De regenbuien zijn op sommige plekken inmiddels afgenomen, maar al het water moet nog wel afgevoerd worden. Dat kan stroomafwaarts nog voor flinke problemen zorgen.

Hoogste waterpeil in Hongarije nog op komst

In Hongarije wordt later deze week het hoogste waterpeil verwacht in de rivier de Donau. President Orbán heeft zijn buitenlandse reizen afgezegd "totdat we de piek hebben bereikt en het ergste achter de rug hebben". Verschillende wegen in Boedapest zullen worden afgesloten vanwege het risico op overstromingen later deze week.

Ook in Slowakije blijft het waterpeil stijgen. In de hoofdstad Bratislava is de Donau vanmiddag al buiten zijn oevers getreden.

De video hieronder geeft een beeld van de schade als gevolg van de zware regenval van de afgelopen dagen:

0:52 Van Polen tot Oostenrijk: de overstromingen in beeld

Via de rivier de Elbe zal het water in Tsjechië afgevoerd worden naar Duitsland. Vandaag was het water in de Elbe in de Duitse stad Dresden al vier keer zo hoog als normaal. Verwacht wordt dat ook daar het water nog zal blijven stijgen.