EPA Een ondergelopen straat in het dorpje Lipova-Lazne in Polen.

NOS Nieuws • vandaag, 14:08 Oostenrijk zet zich schrap voor overstroming dam, leger Tsjechië zet helikopters in

In de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk kan het stuwmeer Ottenstein am Kamp elk moment overstromen. Het crisisteam in de regio verwacht dat het water in de loop van de middag over de muur van het meer zal stromen. Het leger staat klaar om hulp te verlenen.

In de omgeving van het meer wordt een vloedgolf verwacht. "De situatie zal zeker verslechteren", zegt de burgemeester van het plaatsje Gars, stroomafwaarts van de rivier de Kamp. In de hele deelstaat zijn bewoners van 1100 huizen geëvacueerd. De deelstaat in het noordoosten van het land is uitgeroepen tot rampgebied.

Midden-Europa wordt geteisterd door hevige regenval, die naar verwachting de komende dagen zal aanhouden. Gebieden in Roemenië, Polen, Tsjechië en Oostenrijk kampen met overstromingen. In Roemenië kwamen gisteren vier mensen om het leven. Vandaag is in Polen een persoon verdronken en in Oostenrijk is een brandweerman omgekomen.

'Overstromingstoerisme'

Zowel de Poolse premier Tusk als de Tsjechische premier Fiala roept zijn burgers dringend op instructies van de hulpdiensten op te volgen. Sommige mensen in Tsjechië weigeren hun woningen te verlaten. "Hiermee brengen ze niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook hulpverleners die hen moeten redden als de situatie verslechtert", aldus de Tsjechische premier Petr Fiala.

Tusk herhaalde zijn oproep aan inwoners van het gebied zichzelf in veiligheid te brengen:

1:09 Grote overlast in Polen door noodweer, premier Tusk verwacht meer evacuaties

Het Tsjechische leger heeft twaalf helikopters beschikbaar gesteld om te helpen bij evacuaties in getroffen gebieden.

In de Tsjechische stad Opava roepen autoriteiten mensen op het kolkende water niet op te zoeken. "Overstromingstoerisme maakt het werk van hulpdiensten nog ingewikkelder", aldus een woordvoerder. Burgemeester Tomáš Navrátil zegt tegen een Tsjechische radiozender dat de situatie ernstiger is dan tijdens de laatste grote overstromingen in 1997, die bekendstaan als "de overstromingen van de eeuw".

Stroomuitval

In de regio Jeseník is de politie op zoek naar vier vermisten. Drie van hen kwamen met hun auto terecht in een rivier. De vierde vermiste zou volgens een lokale nieuwssite zijn meegesleurd terwijl hij aan het puinruimen was.

In Tsjechië zitten een kwart miljoen mensen zonder stroom. Ook in drie districten in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn meldingen van stroomuitval.

Volgens meteorologen houdt het noodweer de komende dagen aan en zal het waterpeil nog stijgen.

Correspondent Chiem Balduk: "Ik ben in het stadje Úpice in het noordoosten van Tsjechië. De rivier die hier stroomt, de Úpa, treedt wel vaker buiten de oevers. De mensen hier zijn dus wel wat gewend, maar ze zeggen wel dat het er heviger aan toe gaat dan anders. Op de meeste plekken komt het water niet buiten de oevers, maar de rivier sleept wel bomen mee, wat een angstaanjagend beeld geeft. Sommige mensen zitten hier al drie dagen zonder stroom. Ze weten zich te redden, maar inwoners zijn wel bang dat het water verder gaat stijgen omdat er nog veel water aankomt uit de bergen. De meesten mensen zijn gelaten en zeggen: we kunnen niets anders dan wachten en overleven."

Ook in de Oostenrijkse Alpen komt het met bakken uit de hemel, maar dan in sneeuwvorm. In hooggelegen gebieden ligt tot wel 1,5 meter sneeuw. In het skigebied Hochkeil in de regio Hochkönig bij Salzburg werd de "unieke kans" benut om in september al de skilift in gebruik te nemen, zo is te zien op de Facebookpagina van het skigebied. Wel zal vanwege stijgende temperaturen het lawinegevaar in de loop van de dag toenemen, zegt de lawinewaarschuwingsdienst van Salzburg.