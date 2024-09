EPA In het zuidwesten van Polen, in Lubrza, worden zandzakken neergezet

NOS Nieuws • vandaag, 19:54 Nu al overlast door regen Midden-Europa, maar hoogste waterstand pas volgende week

Landen in Midden-Europa maken zich op voor uitzonderlijke overstromingen, die worden veroorzaakt door extreme regenval. Al die regen veroorzaakt al veel problemen, maar het lijkt nog maar het begin.

Steden als de Tsjechische hoofdstad Praag en het Duitse Dresden bereiden zich voor op het hoge water. Naast het zuiden van Duitsland en Tsjechië zetten ook Polen, Slowakije, Hongarije en delen van Oostenrijk zich schrap. Sommige plaatsen zijn al voor een deel geëvacueerd.

"Het komt echt niet vaak voor dat het zo lang zo hard achter elkaar regent", zegt weerman Peter Kuipers Munneke. "In de Donau worden bijvoorbeeld waterstanden verwacht die maar eens in de tien tot vijftien jaar voorkomen. In de wat kleinere rivieren, zoals de Elbe en de Oder, komt dit echt maar eens in de twintig, dertig, veertig jaar voor."

De hoogste stand in de Donau - bijna 8 meter - wordt zondag rond 07.00 uur verwacht.

Ingeklemd lagedrukgebied

Wat er in Midden-Europa gebeurt heeft te maken met het water in de Middellandse Zee, dat al maanden heel erg warm is. "Al dat vocht is met een grote boog uiteindelijk in het midden van Europa terechtgekomen tussen twee hogedrukgebieden in", zegt Kuipers Munneke. "Dat betekent dat het lagedrukgebied nergens heen kan. Het ligt daar ingeklemd, ook nog eens tussen bergen, het blijft dus maar doorregenen."

Een weerkaart met daarop het lagedrukgebied in Midden-Europa:

NOS De weerkaart van Midden-Europa

"Op veel plaatsen is iets meer dan de helft van de regen zo'n beetje gevallen", legt Kuipers Munneke uit. "Maar dat betekent dat er ook nog eens een keer zo veel regen bij gaat komen morgen en overmorgen. Bovendien wordt die regen afgevoerd in die grote rivieren. Daar worden de hoogste waterstanden pas begin of halverwege volgende week verwacht."

24 Oostenrijkse 'rampzones'

In Passau, een Duitse stad op de grens met Oostenrijk, zijn de eerste delen van de binnenstad afgesloten met het oog op overstromingen. De gemeente had al aangekondigd dat dit waarschijnlijk zou gaan gebeuren. In de oude binnenstad komen de rivieren de Donau, de Inn en de Ilz samen. Hulpdiensten hebben zandzakken geplaatst om het water tegen te houden.

Ook in Oostenrijk valt er veel neerslag. In Tirol viel al een meter sneeuw, dat gebeurt normaal gesproken zelden zo vroeg in het jaar. De autoriteiten hebben vanmiddag 24 dorpen in de deelstaat Neder-Oostenrijk, in het noordoosten, uit tot 'rampzones'. Evacuaties van de inwoners van die gebieden zijn begonnen.

In Roemenië kwamen zeker vier mensen om het leven door de overstromingen. Dorpen liepen daar onder water:

0:56 Dorp in Roemenië onder water na noodweer

In Tsjechië zitten tienduizenden mensen zonder stroom, maar ook daar is de waterpiek nog niet bereikt. Bij een ziekenhuis in de stad Brno zijn uit voorzorg de onderste verdiepingen geëvacueerd.

180 patiënten worden naar andere ziekenhuizen en klinieken gebracht. Tussen vandaag en morgen wordt op sommige plekken in Tsjechië een derde van de hoeveelheid regen verwacht die daar doorgaans in een heel jaar valt.

In het zuidwesten van Polen leidt de extreme regenval ook tot overlast. Daar zijn door overstromingen ook al verschillende dorpen geëvacueerd.

