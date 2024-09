EPA Praag is in afwachting van zware regenval

NOS Nieuws • vandaag, 18:03 Extreme regenval in Centraal-Europa verwacht, kans op overstromingen

Landen in Centraal- en Oost-Europa bereiden zich voor op extreme regenval dit weekend. De meeste regen gaat vallen in Tsjechië, het oosten van Oostenrijk, het westen van Slowakije en het uiterste zuiden van Polen. In het hele gebied is kans op overstromingen en aardverschuivingen.

In Praag zijn metalen barrières en zandzakken geplaatst om de stad te beschermen. Tussen vandaag en zondag wordt op sommige plekken in Tsjechië een derde van de hoeveelheid regen verwacht die daar doorgaans in een heel jaar valt. "Data laten zien dat we onzekere dagen tegemoet gaan", zei de Tsjechische premier Fiala op televisie.

In de rivieren worden waterstanden verwacht die maar een keer per 100 jaar voorkomen.

Vanuit Middellandse Zeegebied

Warme en vochtige lucht uit het Middellandse Zeegebied komt dit weekend via de Balkan in Midden-Europa terecht. De wolken die daarbij gevormd zijn, lopen daar leeg. De Middellandse Zee is nu op z'n warmst, waardoor er veel regenwolken kunnen ontstaan. In 2002 heeft Praag een enorme overstroming meegemaakt, sindsdien is in de stad een systeem van waterbarrières gebouwd.

NOS Regenhoeveelheden Europa dit weekend

De Poolse premier Tusk zei dat reddingsdiensten paraat staan, en dat er geen reden is voor paniek. In de zuidwestelijke stad Wroclaw, waar overstromingen worden voorspeld, hebben autoriteiten bewoners opgeroepen om voedsel in te slaan en zich voor te bereiden op stroomuitval.

In Slowakije wordt naar manieren gezocht om water te laten wegstromen uit de Moroca, een rivier die dreigt te overstromen.

Veel sneeuw

In Duitsland waarschuwt de weerdienst voor hevige neerslag in het oosten van het land en Beieren. In de Duitse en Oostenrijkse Alpen wordt hoger in de bergen hevige sneeuw, sterke wind en zware regenval verwacht.

In Nederland merken we van de regen niets. Het wordt bij ons juist prachtig nazomerweer.