AFP Koeien in het water bij eerdere overstromingen in Zuid-Sudan

NOS Nieuws • vandaag, 15:02 VN meldt meer dan 700.000 gedupeerden door overstromingen Zuid-Sudan

Door overstromingen in Zuid-Sudan zijn 710.000 mensen getroffen, meldt VN-hulporganisatie OCHA. Sinds mei hebben overstromingen grote schade veroorzaakt aan huizen, gewassen en infrastructuur. Naar school gaan is lastig en het risico op ziekte-uitbraken is vergroot.

In totaal zijn 30 van de 78 provincies in het land getroffen. Ook de omstreden regio Abyei waar zowel Zuid-Sudan als Sudan recht op menen te hebben, is getroffen. De meeste problemen zijn er in het noordwesten van het land. In de regio Bahr-al-Ghazal zijn bijna 200.000 mensen ontheemd. Ongeveer 50.000 van hen zijn naar hogere gebieden gevlucht.

Tekort aan zandzakken en gereedschap

Volgens de VN-organisatie is het lastig om de overstromingen te stoppen vanwege een ernstige tekorten aan apparatuur. Met name zware machines ontbreken, maar ook brandstof, zandzakken en handgereedschap.

In een aantal gebieden is voedselhulp uitdelen lastig omdat trucks met hulpgoederen stranden. Ook zijn er volgens de organisatie in sommige gebieden risico's omdat inwoners weigeren hun huis te verlaten en naar hoger gelegen gebieden te gaan.

Zuid-Sudan kampt ook nog altijd met de gevolgen van de oorlog in buurland Sudan. Door die oorlog trokken miljoenen inwoners van dat land naar Zuid-Sudan en andere buurlanden.